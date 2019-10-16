ИАЦ «Альпари»: Инвесторы начали покупать

Отечественный фондовый рынок сегодня финиширует в плюсе - и снова идет за внешней конъюнктурой. Заокеанские биржи открылись в хорошем настроении, к вечеру баррель Brent отыграл дневной провал и тоже торгуется в «зеленом» - почему бы и не купить на ночь глядя?

Индекс МосБиржи снова торгуется над 2714 пунктами и, если позитивный настрой инвесторов сохранится до среды, рублевый индикатор сможет вернуться к 2725 пунктам. Индекс РТС поднялся к 1330 пунктам, но здесь «болтанка» в середине текущей недели в пределах 1300-1345 пунктов совершенно нормальна.

В фаворитах спроса сегодня акции «Магнита» (+2,6%). Это очередная попытка отскока после серии падений, и не факт, что провал на этом прекратится - скорее всего, «медведи» вернутся чуть позже. Сейчас акции обновили минимумы 2019 года, новой целью продавцов, после коррекции, станет область 3000 руб. Здесь очень интересно покупать, но найдутся ли смельчаки, непонятно.

В рублевых парах все скучно. Доллар США сегодня не отходил далеко от 64,25 руб. и завтра продолжит двигаться в «боковике» 64,05-65,50 руб. Евровалюта вообще почти не шевелится и завтра готова оставаться в коридоре 70,75-71,10 руб. По средам, как обычно, проходит аукцион Минфина по размещению ОФЗ, но сенсаций прошлой недели здесь уже не ожидается.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»