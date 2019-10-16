ИАЦ «Альпари»: Среда заряжена оптимизмом, рубль сможет расправить крылья

Во вторник в ходе торгов нефть показывала довольно активную динамику, но по итогам дня совсем незначительно снизилась в цене. Торги стартовали с отметки $59,1 за баррель марки Brent. К полудню цена резко понизилась к $58,0, затем в начале американской торговой сессии подросла до $59,5, а закончила день вблизи $58,7. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил накануне, что организация и ее партнеры намерены поддерживать стабильность нефтяного рынка после 2020 года, при этом глобальный уровень физического предложения на данный момент относительно ограничен. Он добавил, что уровень соблюдения сделки ОПЕК+ составляет 136%.

Сегодня утром котировки черного золота были зажаты в узком диапазоне $58,6-58,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,1-59,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $57,2-60,4. Сегодня выйдут отчеты по изменению запасов нефти от Управления энергетической информации США и Американского нефтяного института, такое обилие данных может привести к высокой волатильности цен в американскую сессию.

Основные западные фондовые индексы закрылись во вторник разнонаправленно. На этом неоднозначном фоне российскому рынку удалось вырасти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,66%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,75%. Среди лидеров роста – «Лукойл» (+2,78%) и «Магнит» (+2,5%). Американский индекс Dow 30 прибавил при этом 0,89%. Утром среды большинство рынков стран АТР росло на 0,2-1,2%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 989 п., на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Оптимизм на азиатских площадках может способствовать продолжению роста российского рынка на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2690-2740 пунктов, по индексу РТС — 1320-1345 пунктов. Сегодня «Детский мир» опубликует операционную отчетность по МСФО за третий квартал.

А рубль изменился во вторник к двум ключевым иностранным валютам по-разному и при этом незначительно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 64,2750 руб. (-2 коп.), а европейская валюта выросла до 70,9250 руб. (+2,5 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному началу торгов рублем. Вблизи уровней вчерашнего закрытия. Сегодня ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,6-64,9 руб., для европейской валюты он актуален на уровнях 70,2-71,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»