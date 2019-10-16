ИАЦ «Альпари»: Нефть и аукционы Минфина зададут рублю вектор движения

Рубль всю прошлую сессию болтался в невесомости. Внешний фон был разнонаправленным, нефть падала, рынки росли, а инвесторы в рубле так и не определились с настроениями и предпочли просто подождать. Доллар США по итогам торгов во вторник снизился на 0,03%, до 64,27 руб., евро подрос на 0,04%, до 70,92 руб.

К сегодняшнему утру мало что изменилось, за исключением того, что сейчас баррель Brent в небольшом плюсе и балансирует около $58,89. Сегодня начнут публиковаться свежие данные по запасам сырья в США, и инвесторы получат новый фундаментальный драйвер.

Минфин в входе запланированных на среду аукционов по размещению ОФЗ предложит покупателям два выпуска: «классику» 26230 с погашением в 2039 году без ограничений и ОФЗ-ИН 52002 на 5,35 млрд руб. Учитывая, что на вторичном рынке ранее разыгралась настоящая драма, а участники торгов все также ждут от ЦБ очередного снижения ключевой ставки, спрос на бумаги может быть вполне выраженным.

Сессия середины недели для американской валюты пройдет, с большой долей вероятности, в пределах 64,15-64,60 руб. Евро проторгуется сегодня в диапазоне 70,80-71,15 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»