ИК «Фридом Финанс»: Инвестидея – покупка ПИК

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи отскочил после снижения накануне, поднявшись выше психологической отметки 2700 п. Лидерами роста стали акции Лукойла (+2,78%), поводом стала новость о соглашении с ADNOC об участии в проекте по добыче в ОАЭ. Лидерами снижения стали бумаги НЛМК (-2,74). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,25.

Акции ММК (-1,16) и НЛМК (-2,74) продолжили падение. Поводом стали операционные результаты. НЛМК сократило объем производства на 6% за 9 мес и на 9% в 3 квартале, и также снизился объем продаж. ММК тоже не оправдал ожиданий по динамике производства и продаж (за 9 мес. они сократились на 1,7%). Мы не исключаем дальнейшей коррекции в краткосрочном периоде, что обусловлено техническими факторами, но сохраняем рекомендации покупать и не пересматриваем оценки до публикации финансовых результатов.

ГК ПИК (-0,30) представила результаты за 3-й квартал. Объем поступлений за 9 мес. достиг 199 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее. В том числе 154 млрд руб. было получено по реализации недвижимости. Объем строительства вырос на 11%. Мы ожидаем, что компания сохранит нынешние темпы роста продаж в московском регионе на протяжении двух-трех лет. На наш взгляд, коррекция не отражает фундаментальных изменений и является хорошей возможностью для входа, цель 450 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2680-2720 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ.