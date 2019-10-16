Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями FRHC одновременно с Nasdaq

16 октября Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями Freedom Holding Corp. почти одновременно с биржей Nasdaq. Это стало практически беспрецедентным случаем в истории площадки.

С сегодняшнего дня российским розничным инвесторам стали доступны акции первой брокерской компании с российскими корнями, которая получила листинг на одной из главных мировых площадок Nasdaq. Торговля и расчеты по сделкам с акциями Freedom Holding Corp. осуществляются на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер FRHC, минимальный лот – одна акция.

Комментируя запуск торгов на Санкт-Петербургской бирже, CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов подчеркнул: «Для нас очень важно, что торги запустились фактически одновременно с Nasdaq. Акции FRHC могут послужить отличным дополнением инвестпортфеля. Их доступность для розничных инвесторов – это еще один важный шаг в нашей совместной с биржей работе по развитию инфраструктуры российского фондового рынка. Холдинг показывает позитивную динамику, хорошие финансовые результаты, а стоимость акций в последние полтора года постоянно растет. Когда-то мы начинали с $5 за одну бумагу, а на Nasdaq цена открытия составила $14,42».

Евгений Сердюков, генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа», отметил, что решение о листинге FRHC было принято в рамках длительных партнерских отношений между биржей и ИК «Фридом Финанс»: «Рады объявить о старте торгов акциями Freedom Holding Corp. на Санкт-Петербургской бирже. ИК «Фридом Финанс» (входит в международную группу Freedom Holding Corp.) была в числе первых брокерских компаний, которая предоставила своим клиентам доступ к рынку иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже. В июле текущего года мы начали рассчитывать первый фондовый индекс «Фридом – Лидеры технологий», созданный в партнерстве с «Фридом Финанс». Обращение акций материнской компании Freedom Holding Corp. на Санкт-Петербургской бирже – это следующий шаг в развитии и укреплении партнерских отношений. Листинг на нашей площадке позволит Freedom Holding Corp. расширить географическую базу инвесторов. Таким образом, доступ к торгам получат не только международные, но и — в рамках российского правового поля — отечественные частные инвесторы, проявляющие интерес к ценным бумагам компании».

Напомним, что ИК «Фридом Финанс» на постоянной основе выступает инициатором расширения линейки доступных розничным инвесторам инструментов, в том числе на Санкт-Петербургской бирже. По инициативе компании на этой площадке появились ценные бумаги таких компаний, как Levi’s, Zoom, Shockwave Medical, DocuSign, Tenable, SolarWinds, Zuora. В рейтингах ведущих операторов Санкт-Петербургской биржи ИК «Фридом Финанс» традиционно занимает верхние строчки как по суммарному обороту торгов во всех режимах, так и по числу зарегистрированных клиентов.

Справочная информация:

Freedom Holding Corp. – международный финансовый холдинг, оперирующий в семи странах (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Кипр и Германия). Капитализация по состоянию на середину октября составляет порядка $800 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы — $429 млн, клиентские активы — $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов – свыше 121 тыс. В государствах присутствия холдинг представлен 78 офисами, из которых 30 расположены в России.