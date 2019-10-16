Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 октября: 3 087,9099 руб/1 г золота и 36,5000/1 г серебра
16 октября 2019
ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 087,9099 руб.
- 1 грамм серебра - 36,5000 руб.
- 1 грамм платины - 1 842,7300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 565,6399 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,1701 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,19%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0899 р. (0,06%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,6100 р. (1,30%).
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