Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «День покупателя» на фондовом рынке

17 октября 2019

На российском фондовом рынке сегодня день покупок. Участникам торгов явно стало скучно, поводов продавать не появилось, так почему бы не продолжить покупать. Индекс МосБиржи поднялся к 2738 пунктам, следующая цель покупателей — зацепиться за 2740 пунктов, откуда откроется дорога к 2755 пунктам. При этом не исключено быстрое возвращение рублевого индикатора в область 2700 пунктов, если настроение инвесторов снова сменится на минорное. 

Индекс РТС подрос к 1342 пунктам, может подняться до 1350 пунктов без проблем.

Сегодня в плюсе держатся акции «НЛМК» (+2,3%), где инвесторы пытаются оттолкнуться от очередного «дна» и развернуть тренд. Тем не менее, ситуация в секторе металлургии довольно напряженная, это связано с вялым спросом на продукцию, поэтому фундаментально уверенных идей здесь мало. Краткосрочно бумаги могут войти в «боковик» 125-132 руб.

После двух дней технической коррекции акции «Яндекса» вернулись к снижению. Сейчас бумага попробует закрепиться в пределах 1900-2000 руб., но как только появятся новые подробности или движение в законопроекте об ограничении иностранного капитала в значимых компаниях, провалы вернутся.

Минфин сегодня провел очередные аукционы по размещению ОФЗ. Выпуск 26230 привлек почти 30 млрд руб. при спросе в 46 млрд руб., выпуск ОФЗ-ИН 52002 разместился на 5 млрд руб., как и планировалось.

Рубль остался равнодушным к этим новостям. К вечеру доллар США все так же торгуется вблизи 64,21 руб., чуть заметно снижается, но особенной активности тут по-прежнему не заметно. Евро стоит на месте около 70,92 руб., инвесторы явно экономят силы.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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