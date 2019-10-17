ИАЦ «Альпари»: «День покупателя» на фондовом рынке

На российском фондовом рынке сегодня день покупок. Участникам торгов явно стало скучно, поводов продавать не появилось, так почему бы не продолжить покупать. Индекс МосБиржи поднялся к 2738 пунктам, следующая цель покупателей — зацепиться за 2740 пунктов, откуда откроется дорога к 2755 пунктам. При этом не исключено быстрое возвращение рублевого индикатора в область 2700 пунктов, если настроение инвесторов снова сменится на минорное.

Индекс РТС подрос к 1342 пунктам, может подняться до 1350 пунктов без проблем.

Сегодня в плюсе держатся акции «НЛМК» (+2,3%), где инвесторы пытаются оттолкнуться от очередного «дна» и развернуть тренд. Тем не менее, ситуация в секторе металлургии довольно напряженная, это связано с вялым спросом на продукцию, поэтому фундаментально уверенных идей здесь мало. Краткосрочно бумаги могут войти в «боковик» 125-132 руб.

После двух дней технической коррекции акции «Яндекса» вернулись к снижению. Сейчас бумага попробует закрепиться в пределах 1900-2000 руб., но как только появятся новые подробности или движение в законопроекте об ограничении иностранного капитала в значимых компаниях, провалы вернутся.

Минфин сегодня провел очередные аукционы по размещению ОФЗ. Выпуск 26230 привлек почти 30 млрд руб. при спросе в 46 млрд руб., выпуск ОФЗ-ИН 52002 разместился на 5 млрд руб., как и планировалось.

Рубль остался равнодушным к этим новостям. К вечеру доллар США все так же торгуется вблизи 64,21 руб., чуть заметно снижается, но особенной активности тут по-прежнему не заметно. Евро стоит на месте около 70,92 руб., инвесторы явно экономят силы.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»