ИАЦ «Альпари»: Рубль скучает в диапазоне

Сегодня днем в валютной секции так же тихо, как и день, и два назад. К середине сессии скучно стало даже в нефти — баррель Brent консолидируется около $58,78 и почти не движется.

Доллар США балансирует около 64,21 руб., то чуть подрастая, то незначительно сползая вниз. Ничего не происходит — инвесторы хотят увидеть результаты аукционов Минфина по размещению ОФЗ, а они будут немного позже. Евровалюта снижается на 0,15%, до 70,82 руб., снова оставив бастион на отметке 71,00. Инфляция в еврозоне упала до трехлетнего минимума, это негатив для евро, и рынок справедливо рассудил, что мер поддержки от ЕЦБ недостаточно.

Сейчас у рубля нет оснований ни для бурного роста, ни для масштабного падения. Пока информационный фон сглажен, а новостной поток спокоен, рублевым пары будут торговаться в известных диапазонах. Фактором поддержки для российской валюты может стать любой комментарий Центробанка или его представителей о готовности смягчать денежно-кредитную политику в октябре (хотя глобально это уже заложено в цены), поводом торговать против «россиянина» — ухудшение конъюнктуры. Но пока в моменте все очень спокойно.

Для доллара актуальные рамки колебаний находятся в пределах 64,15-65,50 руб., для евро — 70,70-71,10 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»