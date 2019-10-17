ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ожидается тест 1,1110

В среду, 16 октября, торги по евро закрылись ростом. Евро стал резко дорожать после выхода слабой статистики в США. Индекс розничных продаж в США за сентябрь оказался значительно хуже прогнозируемого значения. Курс евро/доллар повышался до отметки 1,1084. Рост поддерживался позитивными новостями по Брекзиту. Великобритания и ЕС близки к заключению сделки.

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Цена достигла прогнозного уровня 1,1070. Максимум был зафиксирован на отметке 1,1088. На момент написания обзора евро стоит 1,1077. У покупателей есть шанс протестировать верхнюю линию канала. К тому же кросс-пара евро/фунт на стороне покупателей из-за ослабления «британца».

Пара GBP/USD резко упала на сообщении о том, что североирландская партия ДЮП выразила несогласие с рядом ключевых положений соглашения по Брекзиту. Сейчас ведется работа по составлению соглашения между Лондоном и Брюсселем — и тут палки в колеса. «Британец» достаточно прошел, чтобы скорректироваться, поэтому на фоне слабости фунта и доллара у евро хорошие шанс уйти выше.

В 12:30 мск Британия опубликует данные об изменении объёма розничной торговли за сентябрь.

В 15:30 мск Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август.

В 15:30 мск США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь, данные об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:15 мск в США выйдет отчет с данными об изменении объема промышленного производства за сентябрь.

В 20:00 мск с речью выступит представитель ФРС США Эстер Джордж.

В 21:00 мск с речью выступит представитель ФРС Роберт Каплан.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»