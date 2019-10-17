ИАЦ «Альпари»: Фон для рубля сохраняется позитивный

В среду, 16 октября, рубль опять смог укрепить свои позиции против американской валюты, но немного сдал евро и фунту стерлингов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,31%, до 64,07 руб. Пара евро/рубль выросла на 0,07%, до 70,97 руб., фунт/рубль — на 0,01%, до 82,20 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам, но рубль сразу вышел в плюс против американской валюты на фоне её ослабления на валютном рынке. После выхода слабых данных по розничным продажам в США и падения доходности 10-летних гособлигаций США, его укрепление ускорилось. Пара доллар/рубль снижалась до 64,06 руб.

Рубль сдал позиции евро и фунту, поскольку на валютном рынке доминировали новости по Брекзиту. Великобритания и Европейский Союз находятся в стадии согласования сделки.

Нефть вчера тоже подорожала, но её повышение было прервано опубликованным отчетом от Американского института нефти. Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю резко выросли, превысив ожидания экспертов. Согласно отчету API, за неделю до 11 октября, запасы сырой нефти увеличились на 10,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 0,934 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,86 млн.

Из-за праздника в США в понедельник, отчет Минэнерго США выйдет в четверг. По прогнозам, ожидается увеличение запасов нефти на 3,0 млн баррелей, а нефтепродуктов уменьшение.

В четверг, 17 октября, в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на 0,03%. В центре внимания остается торговое соглашение между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить сделку с Китаем при личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре в Чили. Соглашение находится в процессе оформления.

Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США, поэтому пара доллар/рубль, скорее всего, откроется на уровне вчерашнего закрытия (64,07). Если индекс доллара продолжит слабеть, а данные Минэнерго США окажутся лучше данных API, то ждем тест уровня 64 руб.

Сегодня утром на торгах Московской биржи курс рубля символически укрепляется к доллару и евро. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до $58,97 за баррель.

Пока со стороны инвесторов сохраняется спрос на рисковые активы из-за положительных новостей по Брекзиту и торговой сделке между США и Китаем, рубль будет укрепляться.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»