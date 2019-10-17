ПСБ: Слабые розничные продажи в США увеличивают вероятность снижения ставки ФРС

Тенденция к росту рисковых активов приостановилась в ходе вчерашних торгов. Несмотря на позитивные новости последних дней, явной эйфории на рынках не наблюдается, и большое число факторов риска по-прежнему сохраняет актуальность. Из событий вчерашнего дня выделим публикацию данных по розничным продажам в США – показатель в месячном исчислении неожиданно снизился на 0,3%, что оказало умеренное давление на доходности treasuries и способствовало росту оценки вероятности снижения ставки на октябрьском заседании с 73% до 84% (по фьючерсам на ставку).

В центре внимания на этой неделе также остается вопрос переговоров по Brexit. По сообщениям СМИ переговорные группы Британии и ЕС практически согласовали соглашение, но основной вопрос в том, поддержит ли новое соглашение британский парламент. Без поддержки Демократической юнионистской партии (DUP) добиться ратификации соглашения будет проблематично, и, вероятно, голосование в британском Парламенте состоится уже после пятничного закрытия рынков.

Тема торговых отношений США и Китая также слегка добавляет напряженности после трений по поводу Гонконга. После того, как Палата Представителей США приняла законопроект, предусматривающий применение санкций против должностных лиц, ответственных за подрыв основных свобод и автономии Гонконга», китайские власти пригрозили «сильными контрмерами», если закон будет принят. Рост напряженности в этом вопросе в глазах инвесторов в свою очередь уменьшает вероятность договоренности по торговым спорам.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1,1% по индексу Мосбиржи. Отчасти на корпоративных событиях (принятие новой дивидендной политики в Лукойле) индекс Мосбиржи забрался к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, однако внешний фон пока не способствует продолжению уверенного роста. На сегодня в базовом сценарии ориентируемся на консолидацию индекса Мосбиржи в диапазоне 2730-2750 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов Алросы и X5 Retail Group за 3 квартал, а также дивидендные отсечки в акциях Газпром нефти и Распадской.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"