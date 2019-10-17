Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 октября: 3 067,0300 руб/1 г золота и 35,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 067,0300 руб.

1 грамм серебра - 35,7000 руб.

1 грамм платины - 1 830,8500 руб.

1 грамм палладия - 3 603,7700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8799 р. (0,68%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8000 р. (2,19%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,8800 р. (0,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,1301 р. (1,07%) .

dims

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/ СИА /

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