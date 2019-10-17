Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 октября: 3 067,0300 руб/1 г золота и 35,7000/1 г серебра
17 октября 2019
ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 067,0300 руб.
- 1 грамм серебра - 35,7000 руб.
- 1 грамм платины - 1 830,8500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 603,7700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,8799 р. (0,68%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8000 р. (2,19%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,8800 р. (0,64%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,1301 р. (1,07%).
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