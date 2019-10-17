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ИАЦ «Альпари»: Оптимизм по Брекзиту начинает угасать

17 октября 2019

На торгах в Европе основные валюты торгуются все в плюсе. Пара евро/доллар повышалась до уровня 1,1140, фунт/доллар – до 1,2985. Рост европейских валют вызвали заявления главного переговорщика ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье. Он сообщил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер Борис Джонсон пришли к соглашению по Брекзиту. Сделка будет представлена на саммите ЕС.

За шесть неполных дней британский фунт подорожал почти на 800 пунктов (восемь фигур). Рост котировок был ограничен, поскольку партия ДЮП не поддерживает и не может принять предложения по Брекзиту в текущем виде. Именно из-за ДЮП сегодня пара фунт/доллар снижалась до 1,2749.

По последним котировках фунт растерял всю дневную прибыль. Пара снизилась до 1,2781. Евро торгуется на уровне 1,1112. Жду коррекции в зону 1,1085-1,1090.

В пятницу наибольший интерес у трейдеров вызовут данные по ВВП Китая за третий квартал. Экономический календарь пустой, поэтому влияние на рынок продолжат оказывать новости по Брекзиту и торговой сделке между США и Китаем.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 


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