ИАЦ «Альпари»:Рублевые пары остаются в диапазонах

Рубль к середине торгового дня слегка укрепляется в паре с долларом и снижается в паре с евровалютой. «Американец» торгуется по 63,98 руб. и может провести остаток сессии в диапазоне 63,85-64,20 руб. Вероятный коридор колебаний в паре евро/рубль составляет 71,00-71,25.

Как рассказала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, текущая ситуация в экономике способствует смягчению денежно-кредитной политики ЦБ. Пространство для этого точно есть, уверена она. Во-первых, за счет низкой инфляции, во-вторых, ввиду присутствия массы разовых факторов. Кроме того, Центробанк держит на контроле такой момент, как инфляционные ожидания, и они тоже, по словам Юдаевой, сокращаются.

Ранее ЦБ не раз упоминал, что инфляционные ожидания россиян чересчур пессимистичные и расходятся с официальными данными по индексу потребительских цен. Теперь, судя по всему, эти параметры выравниваются.

Может ли быть, что ЦБ в конце октября на очередном заседании понизит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов? Да, вполне вероятно. Но после этого регулятору придется взять продолжительную паузу в череде смягчений ДКП, чтобы оценить результаты уже совершенных шагов. Нужно ли пояснять, что резкое понижение ключевой ставки ослабит позиции рубля.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»