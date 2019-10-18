ИАЦ «Альпари»: Энтузиазм покупателей к вечеру иссяк

Российский фондовый рынок в четверг вечером сохраняется в «зеленой» зоне, но энтузиазм инвесторов тает на глазах. Внешний фон при этом вполне нейтрален: нефть в небольшом для нее минусе, заокеанские бенчмарки стартовали с повышением.

Индекс МосБиржи топчется сейчас около 2744 пунктов, в пятницу не исключена его консолидация в пределах 2735-2750 пунктов. Индекс РТС сегодня подрос к 1352 пунктам.

Акции «М.Видео» продолжают рост и поднимаются в область 415 руб. Если бумага завтра пробьет 420 руб. вверх, можно будет говорить о завершении локальных продаж и выходе акции из-под давления.

Эмоции в бумагах «Яндекса» остыли, но продавцы тут все еще проявляют себя. К вечеру четверга бумаги торгуются по 1919 руб., но неделя для них завершится, вероятно, в коридоре 1905-1950 руб. Что дальше? Акции могут подрасти до 2100 совершенно без напряжения, но дальше без хороших новостей подниматься будет сложнее.

Рубль не впечатляет. Здесь не происходит ровным счетом ничего примечательного. В парах с евро и долларом «россиянин» держится в известных рынку диапазонах. Американская валюта стабильна около 63,93 руб. и может провести остаток недели в рамках 63,80-64,30 руб. Евро вновь восстановился выше 71,00 руб. за счет позитивного движения в паре евро/доллар и может пройти к 71,25-71,30 руб., если не найдется катализаторов, которые сгладят эту поддержку.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»