ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - рост до 1,1163 и коррекция до 1,1110

В четверг, 10 октября, торги по евро завершились ростом. Ралли возобновилось на европейской сессии на новостях, что лидеры ЕС одобрили соглашение по Брекзиту. Теперь соглашение должно быть одобрено европейским и британским парламентами. Запланировано на субботу. Есть опасения относительно того, что соглашение не получит поддержку парламента Великобритании. Из-за этого пара фунт/доллар перекрыла дневной рост. Позиции евро за счет обеления фунта, наоборот, укрепились за счет кросс-пары евро/фунт.

Ожидания с ростом цены до верхней линии канала оправдались. На возросшем аппетите к рисковым активам цена повышалась до 1,1140. Цена консолидируется 22 часа. Рынок готов к резким колебаниям. Тема Брекзита и торговое соглашение США с Китаем остается на первом плане. Партии DUP в Северной Ирландии и SNP в Шотландии не поддержат соглашение, поэтому высокая волатильность сохранится до конца месяца.

Считаю, что восходящее движение на 1,1140 не завершилось. По прогнозу жду рост до 1,1163 и коррекцию до 1,1110 к трендовой линии на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Следите за новостями обязательно. Реакция трейдеров на геополитику определяет направление основных валют. Сегодня пятница, поэтому высокая волатильность сохранится до закрытия торгов в Европе.

В 11:00 мск еврозона заявила об изменении сальдо платежного баланса за август.

В 13:00 мск начнется специальный саммит ЕС.

В 17:00 мск США представят индекс опережающих индикаторов за сентябрь.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»