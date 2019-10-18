ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль стабильная около уровня 64 руб.

В четверг, 17 октября, рубль завершил торги ослаблением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 64,11 руб., евро/рубль – на 0,65%, до 71,36 руб., фунт/рубль – на 0,48%, до 82,60 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль вышел в плюс на фоне роста аппетита к риску. Его росту способствовали новости о том, что Британия с ЕС достигла соглашения о выходе из Евросоюза.

Лидеры ЕС одобрили соглашение по Брекзиту. Теперь его должны одобрить в европейском и британском парламентах. Партии DUP в Северной Ирландии и SNP в Шотландии не поддержат это соглашение, поэтому высокая волатильность сохранится до конца месяца.

Цена на нефть сорта Brent снижалась до $58,67 за баррель на данных Минэнерго США, но смогла восстановиться на общей слабости американской валюты. Согласно еженедельным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей (прогноз был 4 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,56 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей, дистиллятов – на 3,8 млн баррелей (прогноз был 2,6 млн баррелей).

В пятницу, 18 октября, в Азии нефть торгуется в минусе. Основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Важными событиями для участников рынка остаются торговый конфликт США и Китая и процесс выхода Великобритании из ЕС. Дональд Трамп подтвердил, что планирует подписать торговое соглашение с Китаем (первый этап) в середине ноября на саммите АТЭС в Чили.

Сегодня на утренней торговой сессии Мосбиржи рубль растет к доллару и евро, несмотря на умеренное снижение котировок нефти. Курс доллара расчетами «завтра» на 11:20 снизился до 63,95 рубля, курс евро — до 71,13 рубля.

В первой половине дня пара доллар/рубль останется торговаться около уровня 64 руб. К закрытию дня ожидается ослабление до 64,30 руб. перед выходными днями.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»