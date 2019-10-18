ИАЦ «Альпари»: У евро есть шансы на рост в паре с рублем

Рубль накануне остался почти без движений в паре с долларом США, но уступил евро из-за активных колебаний в основной валютной паре. «Американец» в результате завис около 64,11 руб. «Европеец» поднялся к 71,36 руб. (+0,55%).

Евровалюта получила внешнюю поддержку после того, как Великобритания и Евросоюз согласовали условия реализации Brexit. Прошло больше трех лет с тех пор, как британцы на референдуме проголосовали за выход из состава ЕС, но условия удалось довести до совершенства только теперь.

Цены на нефть к сегодняшнему утру снова в минусе, но критичным это не выглядит. Баррель Brent снижается на 0,5%, до $59,62. Минэнерго США публиковало накануне статистику, согласно которой запасы сырой нефти за неделю увеличились на 9,3 млн баррелей. Производство черного золота осталось без изменений на уровне рекорда в 12,6 млн баррелей в сутки. Запасы сырья в Штатах растут пять недель подряд, отчасти здесь присутствует сезонный фактор, но для цен на нефть это выраженный «медвежий» фактор. Сейчас он мало учитывается, потому что снижение общемировых рисков перевешивает фундаментальный минор.

Внутренние российские новости об ускорении экономики в третьем квартале и росте доходов населения ничего, кроме улыбки у инвесторов, не вызывают.

Доллар США проторгуется под занавес недели в диапазоне 64,00-64,35 руб., евро — 71,15-71,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»