Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 октября: 3 055,1599 руб/1 г золота и 35,9100/1 г серебра
18 октября 2019
ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 055,1599 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9100 руб.
- 1 грамм платины - 1 815,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 640,8000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,8700 р. (0,39%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,59%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,6000 р. (0,85%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,0300 р. (1,03%).
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