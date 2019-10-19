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Курсы валют ЦБ РФ на 19 октября: 63,9542 руб/доллар США и 71,1299 руб/евро

19 октября 2019
ЦБ РФ с 19 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,9542 руб.
  • 1 евро - 71,1299 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,2938 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0602 р. (0,09%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2276 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0735 р. (0,08%).

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