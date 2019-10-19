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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 октября: 3 058,5601 руб/1 г золота и 35,8500/1 г серебра

19 октября 2019
ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 058,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,8500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 815,6000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 606,5300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4001 р. (0,11%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,02%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2700 р. (0,94%).

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