Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 3 058,5601 руб/1 г золота и 35,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 058,5601 руб.

1 грамм серебра - 35,8500 руб.

1 грамм платины - 1 815,6000 руб.

1 грамм палладия - 3 606,5300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4001 р. (0,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2700 р. (0,94%) . dims

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