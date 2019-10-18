ИАЦ «Альпари»: Рынок покупает от скуки 

Пятница для отечественных индексов завершается повышением, но оно совсем не впечатляет. Покупки идут, скорее, по инерции и потому, что ничего плохого не происходит. Так себе драйвер, честно говоря. Индекс МосБиржи вернулся к 2757 пунктам, может приподняться в область 2770 пунктов далее. Индекс РТС торгуется около 1357 пунктов, вероятный коридор колебаний на ближайшее время составляет 1345-1365 пунктов.

В бумагах «Яндекса» продолжается поиск точки опоры. Сегодняшний прирост мало что меняет в общем отношении рынка к бумаге: весьма интересно, но очень тревожно. Пока информационный поток не принесёт каких-либо утончений относительно скандального законопроекта, отграничивающего объём иностранного капитала внутри значимых компаний, здесь с места ничего не сдвинется.

Спросом сегодня пользуются акции Сбербанка и ВТБ, энергетический сектор с динамикой не определился, металлурги в преимущественном минусе.

Не сказать, что под занавес недели рынок ожил. Прирост есть, но он, скорее, на базе спокойного внешнего фона и отсутствия новостей.

Рубль слегка укреплялся утром, к вечеру здесь тоже глазу не за что зацепиться. Рублевые пары будут консолидироваться в проторгованных диапазонах, пока рынок не обратит внимание на что-то интересное. Это может быть подтверждённое намерение центробанка резко опустить ключевую ставку в октябре, например. Но пока тут тихо. Доллар США завершает сессию около 64 руб., что совсем не впечатляет, евро финиширует неподалёку от 71,30 руб. Если за выходные не произойдёт ничего примечательного, понедельник для валют начнётся вблизи этих отметок.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»