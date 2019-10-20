ИАЦ «Альпари»: Экономический календарь - заседание ЕЦБ и пресс-конференция М. Драги

На будущей неделе из важных событий стоит выделить заседания Народного банка Китая и ЕЦБ. Всплеск волатильности стоит ожидать во время пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.

В понедельник, 21 октября, Великобритания опубликуют индекс цен на жилье за октябрь. Показатель оказывает слабое влияние на рынок. Повысить волатильность может решение Народного Банка Китая по процентной ставке (4:30 мск). На торгах в Европе Германия сообщит об производственной инфляции за сентябрь. В 18:00 мск с речью выступит представитель Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейн. Окажет он влияние на британский фунт или нет, будет зависеть от того, скажет он что-то про ставки или нет.

Во вторник, 22 октября, в Японии выходной день. Фокус внимания участников рынка будет направлен на данные по промышленным заказам в октябре (13:00 мск). При сильном отклонении (больше 5 пунктов) фактического значения от прогнозного, показатель оказывает сильное влияние на пары с фунтом. Ожидается увеличение объема промышленных заказов. На американской сессии в 15:30 мск Канада представит отчет по розничным продажам за август. Данные не представляют интереса, поскольку они запаздывают на 1,5 месяца. Ближе к закрытию дня выйдет Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти. Он интересен для нефтяного рынка и канадского доллара.

В среду, 23 октября, Новая Зеландия опубликует данные по торговому балансу за сентябрь (00:45 мск). Ожидается увеличение дефицита торгового баланса. Если данные совпадут с прогнозом минус $5,49 млрд, то трейдеры проигнорируют данные, переключившись на заместителя главы Резервного банка Австралии Кента. Его заявления могут оказать влияние на австрийский доллар. На другие валюты он не оказывает влияние.

В четверг, 24 октября, ранним утром Австралия представит индексы деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности за октябрь. На европейской сессии выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франции, Германии и еврозоне. Данные не окажут влияния на рынок поскольку важными событиями дня станут заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Именно Драги вызовет бурю на рынке. Штаты опубликуют аналогичные индексы деловой активности в 16:45 мск.

В пятницу, 25 октября, экономический календарь скудный. Из статистики стоит выделить три индекса деловой активности в Германии от IFO (11:00), а также 1в 17:00 мск индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»