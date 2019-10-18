ИАЦ «Альпари»: Moody's cтавит на Трампа

Moody's Analytics обнародовало собственный прогноз выборов президента США 2020 года. По их мнению, действующий американский президент Дональд Трамп одержит победу. Причем две из трех представленных моделей отдают Трампу более уверенную победу в сравнении с итогами выборов-2016 года. Следует отметить, что все модели Moody's предсказывают победу Трампа, даже если к концу 2020 года экономика США упадет до многолетних минимумов, а фондовый рынок рухнет на 9%.

Другими словами, ожидается, что Трамп победит, несмотря на падение фондового рынка и ослабление экономики. Moody's использует так называемую модель «бумажника», которая основана на трех переменных: цены на бензин, цены на жилье и изменения в реальных личных доходах. Избиратели склонны оценивать более высокие цены на бензин негативно, более высокие цены на жилье и рост доходов – позитивно. Moody's использует свои экономические модели, чтобы предсказать значения этих переменных за несколько месяцев до выборов.

Мы солидарны с мнением Moody’s, однако полагаем, что никакого обвала на рынке акций и на фоне снижения ставки и нового раунда QE не будет. Трамп понимает, что его успех на выборах в значительной степени зависит от ситуации на Wall Street. Инвесторы, что в биткоин, что в «Роснефть» могут спать спокойно.

При этом фундаментальное противоречие в США остается неразрешенным. Реальный сектор экономики, прежде всего экспортеры, нуждаются в дешевом долларе и низких ставках. Финансисты, ФРС как эмитент резервной валюты, – в дорогом долларе и высоких ставках. При этом высокие ставки, естественно, увеличивают расходы на обслуживание долга.

Вероятно, этим вопросом Трамп займется во время своего второго президентского срока. Тогда и следует ждать как финальной стадии торговой войны США и Китая, так и серьезных потрясений на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Трамп – слон в посудной лавке. Ему глобальная экономика, в принципе, «по барабану». Для него главное – величие Америки, как он его понимает. Новая валюта для США, Мексики и Канады и суверенный дефолт – возможно, это подарки, которые Трамп приготовил глобалистам.

А пока, вероятно, можно покупать. По информации из деловых кругов, позитивные вести по американо-китайским торговым переговорам отражают не столько реальный прогресс, сколько опасения сторон своими действиями ускорить сход кризисной лавины и разрушить систему глобальной экономики, выгодную как для США, так и для КНР. Главное понять, когда начнется шухер, чтобы успеть вовремя выскочить из рынка.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»