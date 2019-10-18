ИАЦ «Альпари»: Рубль проводит пятницу в рамках ожиданий

Конъюнктура для рубля в пятницу днём почти не меняется. «Россиянин» слегка дорожает и к евро, и к доллару, но ничего яркого и увлекательного тут по-прежнему не происходит.

Доллар США проводит день в колебаниях вокруг 64,00 руб. и вряд ли до конца дня покажет что-то существенное. Евро чуть снижается, торгуется по 71,21 руб. и сохраняет шансы на торги в пределах 71,10-71,55 на сегодня.

Нефть днём в «зелёном», баррель Brent торгуется выше $60. Инвесторы довольно вяло отреагировали на американские данные по запасам, оставили без внимания китайскую статистику и предпочли сосредоточиться на более приятном - снижении риска Brexit и американо-китайских торговых договорённостях.

Если кто-то и обрадуется мощным данным по доходам россиян, то вряд ли это будут сами россияне. «Обеление» зарплат, индексация оплаты труда узкой группе трудящихся, инфраструктура, опять же, и множество нюансов по другим направлениям вкупе с низкой инфляцией сработали в точном соответствии с правительственными ожиданиями. Доверять этим данными или нет, личное дело каждого, но с фактом, что тут много непрозрачного, спорить сложно.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»