ИК «Фридом Финанс»: Шансы на ралли S&P500 растут

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 17 октября закрылись в плюсе, так как участники торгов были воодушевлены новостью о соглашении по Brexit между Великобританией и ЕС. Поддержку котировкам оказывает и успешное развитие сезона отчетности. S&P500 по итогам сессии четверга вырос на 0,28%, до 2998 пунктов. 10 из входящих в него 11 секторов закрылись в плюсе, исключением стал сегмент информационных технологий.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня разнонаправленно на фоне слабой экономической статистики из Китая и набирающего силу сезона отчетности в США. Экономика КНР в третьем квартале выросла лишь на 6%, что стало неприятной неожиданностью: зафиксированный темп стал минимальным с 1992 года. В то же время квартальные результаты американских корпораций остаются позитивным драйвером для рынков.

На фондовых площадках АТР наблюдается смешанная динамика. Японский индекс Nikkei в слабом плюсе, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, а шанхайский CSI 300 — почти 1,4%.

Сегодня вступают в силу американские ограничения на импорт вина, сыра и виски из ЕС объемом в $7,5 млрд. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте свой план Brexit. Европейские площадки на этом фоне торгуются в небольшом минусе.

Спрос на безопасные активы слабый, несмотря на конец недели. Облигации США снижаются в цене: доходность 10-летних казначейских обязательств держится чуть выше 1,75%. Золото ушло под отметку $1500 за унцию. Нефть марки Brent немного снижается, но остается выше $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня низкий. Ожидаем, что в ходе предстоящих торгов индекс S&P500 предпримет попытку подняться выше 3000 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Квартальные отчеты сегодня до открытия торгов выпустят Coca-Cola и American Express. Скорректированный показатель EPS Coca-Cola, по прогнозу, опустится на 3,5%. Инвесторов будет интересовать маржинальность компании, которая может испытать стресс из-за повышения долговой нагрузки после приобретения Costa Coffee. По American Express ожидается рост EPS на 7-8% в связи с благоприятной ситуацией с потреблением в США, что может положительно отразиться на акциях компании.

Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, сигнализируя о повышении шансов на ралли, но для его развития котировкам необходимо преодолеть сопротивление. Показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих росту индекса широкого рынка. В то же время объемы последних дней остаются ниже средних, что свидетельствует о слабости «быков». Для уверенного роста индексу S&P500 необходимо преодолеть линию сопротивления в районе 3000-3005 пунктов, тянущуюся с конца июля. Среднесрочный диапазон 2825-3025 пунктов сохраняет свою актуальность.