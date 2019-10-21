Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 21 октября: 63,7606 руб/доллар США и 71,1696 руб/евро

21 октября 2019
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7606 руб.
  • 1 евро - 71,1696 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,2039 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1936 р. (0,30%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0397 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0899 р. (0,10%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Почему архитектору важно быть в курсе новых решений в области энергоэффективности? Участники БАСФ-2019 о форуме
Байкальский архитектурно-строительный форум пройдет в Иркутске 8 ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги