Комментарии

ПСБ: В краткосрочной перспективе видим вероятность перехода к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов

21 октября 2019

На глобальных рынках в последние дни отсутствует выраженная тенденция. В центре внимания остаются вопросы Brexit, отчетности американских компаний, но общее отношение инвесторов к рисковым активам пока принципиальным образом не меняется.

На выходных ключевым ньюсмейкером стал британский Парламент, в котором было запланировано голосование по вопросу ратификации достигнутого на прошлой неделе соглашения о выходе страны из ЕС, однако по факту оказалась принята поправка О.Летвина о необходимости Правительства запросить отсрочку (перенести дедлайн по выходу Британии из ЕС с 31 октября на три месяца), как страховку от возможности выхода из союза без сделки. На этой неделе премьер-министр Британии продолжит встречи со спикером нижней палаты Дж.Беркоу, соответственно тема Brexit, вероятно, будет оставаться в центре внимания и на текущей неделе.

Из других событий текущей недели выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг ЕС и США в этот четверг и заседание ЕЦБ в понедельник. Предстоящее заседание европейского регулятора станет последним под руководством М.Драги (с ноября на пост главы ЕЦБ вступает К.Лагард), поэтому ожидать серьезных изменений текущего монетарного курса или даже риторики вряд ли рационально.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги локальным ростом на 0,2%, превысив отметку в 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Нейтральный внешний фон с нашей точки зрения может оказывать сдерживающее влияние на дальнейший рост индекса, соответственно, в краткосрочной перспективе видим вероятность перехода к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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