ИАЦ «Альпари»: Brexit - новые серии мыльной оперы

Английские парламентарии в минувшие выходные поставили подножку неуловимому Борису Джонсону: он успел договориться с Евросоюзом о деталях проблемной сделки и принес ее парламенту. Парламент поступил в лучших своих традициях: не согласовал и отложил в сторону. Весной на эти исключительные английские «грабли» несколько раз наступала Тереза Мэй, человек, который сделал для Brexit практически невозможное. Тогда ей пришлось отступить и уйти с поста премьер-министра. Теперь с «граблями» в виде невозмутимого противостояния английского парламента встретился уже сам Джонсон.
Вариантов развития событий несколько. Первый заключается в том, что парламентарии вернутся к обсуждению сегодня и примут какое-то решение. Тогда новое голосование по сделке состоится уже в понедельник. Еще один не самый плохой вариант — обсудить сделку во вторник, будет еще не поздно. И это все позволит фунту не падать. Другой сценарий предполагает, что если Джонсон так и не сумеет договориться с парламентом, а ранее это почти никому не удавалось, ему придется просить у Брюсселя отсрочку по Brexit до января.
Для фунта наличие согласованной сделки — позитив, который мог бы способствовать росту пары GBP/USD минимум на 5%. Отсутствие договоренностей может спровоцировать падение инструмента на ту же величину в моменте. Для пары EUR/USD новая отсрочка по Brexit увеличит риски европейской рецессии и заставит инструмент снижаться. Для рубля влияние вполне себе косвенное, но если валютный рынок побежит от рисков, «россиянин» не сможет сопротивляться общим настроениям.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»
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