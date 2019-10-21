ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль закрепилась под уровнем 64 руб.

В пятницу, 18 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,55%, до 63,75 руб., евро/рубль – на 0,23%, до 71,19 руб. Российская валюта ослабилась к британскому фунту на 0,13%, до 82,70 руб.

Торги на Мосбирже открылись спокойно. Волатильность на рынке поднялась на американской сессии на фоне ослабления доллара, который оказался под давлением от соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Рубль укрепился к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок, так как сохранялся высокий спрос на рисковые активы до закрытия торгов.

В субботу, 19 октября, британские депутаты одобрили поправку, обязывающую премьер-министра королевства Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок. Джонсон проиграл голосование и теперь вынужден следовать законам, принятым для предотвращения жёсткого Брекзита. Для «британца» это в любом случае положительный фактор. Депутаты Европарламента проведут голосование по соглашению о Brexit в начале недели.

В понедельник, 21 октября, в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Пятничный отчет Baker Hughes показал, что с 12 по 18 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на одну единицу и составило 713 штук. Количество установок по добыче газа уменьшилось на шесть штук, до 137 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на пять единиц, составив 851 штуку.

Что ожидать от рубля дальше? На новостях по сделке между Китаем и США, а также Брекзиту, он выглядит бодреньким на 63,0 руб. Пара доллар/рубль достигла ключевой поддержки 63,75 руб. Если сохранится высокий спрос на рисковые активы, то рубль продолжит укрепление к иностранным валютам даже при дешевеющей нефти. Единственное, что оно будет не таким быстрым, как при росте нефтяных котировок.

Сегодня на торговой сессии Московский биржи курс доллара расчетами «завтра» на 11:00 показывает символический рост на несколько копеек — до 63,77 рубля, курс евро так и остается на уровне 71,19 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до $59,36 за баррель. Продавцы в долларе нацелены на два уровня 63,60 руб. и 63,05 руб. Падение пары доллар/рубль ниже 63,00 руб. на данный момент не рассматриваю.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»