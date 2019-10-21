ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - покупатели готовы обновить максимум

В пятницу, 21 октября, торги по евро завершились ростом. «Бычья» фаза началась с европейской сессии и продлилась до закрытия дня. Евро укреплялся на фоне ослабления доллара, который оказался под давлением от соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Цена повысилась до 1,1172 без коррекций.

В субботу, 19 октября, британские депутаты одобрили поправку, обязывающую премьер-министра королевства Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок. Выход Великобритании из Евросоюза затягивается. Тем не менее, для «британца» это положительный фактор. Депутаты Европарламента проведут голосование по соглашению о Brexit, скорее всего, сегодня.

30 октября пройдет заседание FOMC. Данные по американской экономике выходят смешанные. Заместитель председателя ФРС США Ричард Кларида заявил в пятницу, что экономика находится в хорошем состоянии, однако наблюдается ряд очевидных рисков. Согласно данным фьючерса на ставку от CME FedWatch Tool, рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. с вероятностью 84%. У евро есть еще неделя, чтобы обновить максимум и пробить недельную трендовую линию от 1,2350.

По прогнозу обновление максимума и потом откат к линии баланса. В пятницу был рост, сегодня нужно было рассматривать понедельник против пятницы. Из-за геополитики и кроссов с евро коррекцию рассматриваю после обновления максимума.

В 10:00 в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

В 18:00 с речью выступит представитель Комитета по монетарной политике Банка Англии Энди Халдейн.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»