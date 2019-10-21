ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2750-2790 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2750-2790 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $59,41, теряя на 0,02%. Рубль – около нуля. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9, евро/рубль – 71,0-71,3. Евро/доллар – 1,117.

Ситуация в российской макроэкономике противоречива. На прошлой неделе было сразу две важные новости. Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз снизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год с 1,2% до 1,1%. Одна из причин снижения – замедление роста глобальной экономики из-за торговых споров США и КНР. Российские финансовые компании и финансовые власти также ждут около 1%. Результат ниже плинтуса. Нефть более-менее комфортна, а мировая экономика (то есть мировой спрос), растет на 3% в год. Россия однозначно аутсайдер.

Но была и положительная новость. В отличие от правительства, Банк России работает как часы. Инфляция в России в сентябре замедлилась до 4% в годовом выражении с 4,3% в августе. 4% – это таргет по инфляции Банка России. Из данных по инфляции можно сделать однозначный вывод – на ближайшем заседании 25 октября Банк России снизит ключевую ставку. Вопрос: на сколько? Если исходить из текущей ситуации, то возможно на 0,5%. Таргет ЦБ по ключевой ставке – 6-7%. Однако, с нашей точки зрения, снижение составит 0,25, то есть с 7% до 6,75%. Данное решение уже заложено в цены акций и котировки рубля. Если же ставка будет снижена на 0,5%, на курсе рубля это вряд ли скажется, а вот акции могут подпрыгнуть, дивидендная доходность в 10% на фондовом рынке – это обычное дело.

Продолжается активное обсуждение четырехдневной рабочей недели, изначально предложение премьера Дмитрия Медведева. В принципе, четырехдневная рабочая неделя идет в общем тренде с популярными сейчас в Европе идеями отрицательных процентных ставок и безусловного базового дохода. Четырехдневная рабочая неделя имеет как минусы, так и плюсы. К плюсам можно отнести следующее:

· Меньшая нагрузка на наемный персонал, что, естественно, плюс для здоровья, особенно граждан предпенсионного возраста.

· У людей будет больше времени для отдыха, занятий с детьми, творчества, активности в социальных сетях и т.д.

· Правительство сможет сказать, что в России социальное государство не на словах, а на деле.

Однако есть и серьезные минусы, которые, с нашей точки зрения, перевешивают озвученный выше позитив. Снижение рабочего времени – это снижение объемов производства, то есть рецессия, и, конечно же, зарплат, в лоб на 20%. Естественно, это ударит и по доходам бюджета. Ну и, конечно, появляется возможность давления менеджмента и владельцев бизнеса на наемный персонал. То есть люди будут работать пять дней, но пятый день неофициально – зарплата в конверте. В результате валютного кризиса 2014 года реальные частные доходы граждан упали на 11% и с тех пор показывают динамику около нуля. Падение доходов будет очень болезненно встречено россиянами. И однозначно увеличит протестную активность перед парламентскими и президентскими выборами.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»