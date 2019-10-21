ИК «Фридом Финанс»: S&P500 попытается преодолеть сопротивление в районе 3000-3005 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 18 октября закрылись в минусе под давлением слабой макростатистики из Китая, а также на фоне снижения котировок Johnson & Johnson и Boeing Co. (по обеим компаниям вышли негативные новости). S&P500 потерял 0,39% и закрылся на уровне 2986 пунктов. Позитивную динамику показали лишь защитные сектора коммунальных услуг, недвижимости, потребительских товаров, а также финансы.

Мировые фондовые площадки торгуются в зеленой зоне на фоне растущего оптимизма в отношении торговых отношений Китая и США, а также в связи с увеличением шансов на заключение договоренностей по выходу Великобритании из ЕС. Позитивные комментарии главного переговорщика от Китая вице-премьера Лю Хэ относительно прогресса в диалоге с США способствуют оптимизму инвесторов, так как увеличивают вероятность подписания предварительного соглашения в ближайшие месяцы.

Азиатские площадки на этом фоне вышли на положительную территорию: японский индекс Nikkei и шанхайский CSI 300 растут на 0,3%, хотя гонконгский Hang Seng после новых протестов в выходные в нуле. Европейские площадки прибавляют в пределах 0,3% перед очередным голосованием по плану Brexit. В прошедшую субботу парламент проголосовал против плана премьер-министра Джонсона, что заставило его запросить у ЕС отсрочку до января. Тем не менее шансы, что парламентарии проголосуют за выход из ЕС на новых условиях главы правительства, сохраняются, а это может позитивно отразиться на настроениях инвесторов.

Спрос на безопасные активы слаб. Облигации дешевеют: доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,8%. Золото котируется ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется в нуле и остается под отметкой $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что индекс, S&P500 предпримет попытку подняться к 3000 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Стоит обратить внимание на отчет Halliburton (HAL), который выйдет до открытия торгов. Компания ждет снижения EPS и выручки на фоне задержек поставок в Аргентине, Норвегии и Ближнем Востоке. На этом фоне акции компании могут оказаться под давлением.

Техническая картина по индексу S&P500 говорит о сохраняющихся шансах на рост, но ему необходимо преодолеть сопротивление в районе 3000 пунктов. Показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих продвижению индекса вверх. Тем не менее неспособность закрыться выше 3000 пунктов по итогам недели указывает на слабость «быков». Для уверенного роста S&P500 необходимо преодолеть линию сопротивления в районе 3000-3005 пунктов, тянущуюся с конца июля. Среднесрочный диапазон в 2825-3025 пунктов сохраняет свою актуальность.

Еженедельная рубрика «В поле зрения»

PG

Procter & Gamble отчитается 22 октября, что может придать новый позитивный импульс его подешевевшим за последний месяц акциям. Компания по итогам квартала ждет роста выручки на 4,4%, а EPS — на 26,5%. Бизнес Procter & Gamble развивается во всех направлениях и странах благодаря инновациям и успешным сделкам. Компания наращивает рыночную долю в США в таких индустриях, как уход за волосами и моющие средства, в том числе благодаря успешной конкуренции с Unilever. К тому же у Procter & Gamble хорошие перспективы на следующий квартал благодаря покупке бизнеса Merck KGaA, пополнившей линейку товаров препаратами от простуды и гриппа. Это может положительно отразиться на продажах в зимний период. Procter & Gamble относится к сектору нециклических потребительских товаров, акции которого пользуются спросом в заключительной стадии делового цикла. Бумаги PG имеют все шансы вырасти, если отчет обрадует инвесторов.

MSFT

Отчет Microsoft, который будет опубликован 23 октября, способен положительно повлиять на котировки компании, так как бизнес продолжает активно развиваться. По прогнозу самой корпорации, ее выручка увеличится почти на 11%, а прибыль — на 9%. Сильные позиции Microsoft в разных сферах бизнеса могут защитить компанию от рисков замедления глобальной экономики. Облачный бизнес Microsoft остается главной движущей силой для выручки. К тому же окончание цикла обновления программного обеспечения способно стать стимулом для продаж в этом квартале. После выхода отчета Microsoft может вновь побороться с Apple за звание самой дорогой компании в мире. Наша целевая цена по бумагам MSFT составляет $144, что предполагает апсайд почти 5%.

VZ

Телекоммуникационная компания Verizon отчитается 25 октября и может приятно удивить инвесторов стабильным ростом и перспективами развития связи в формате 5G. Компания ожидает, что ее выручка останется стабильной и вырастет лишь на 0,4%, в то время как EPS поднимется на 1,6%. Новые тарифные планы Verizon пользуются успехом у клиентов, что способствует росту выручки в расчете на одного подписчика. Развитие сетей 5G не окажет влияния на результаты в этом квартале, но остается основным потенциальным драйвером роста на ближайшие месяцы и годы. К концу года компания намерена запустить сети 5G в 30 городах США. Положительные комментарии менеджмента во время конференц-звонка относительно планов по распространению сетей 5G могут положительно повлиять на настроения инвесторов и способствовать росту акций.