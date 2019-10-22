ИАЦ «Альпари»: Россия возвращается в Африку

Саммит «Россия – Африка» состоится 24 октября в Сочи под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента.

В советское время СССР поддерживал многие африканские страны, которые выбирали коммунистический путь развития. Экономическая и военная помощь обычно носила безвозмездный характер. СССР и США делили мир на сферы влияния. Сейчас на мировой карте не Советский Союз, а буржуазная Россия. Ее политика это продолжение экономики. Что хорошо для российских нефтяных компаний или металлургических холдингов, то хорошо для России.

Ключевой вопрос, конечно, кредиты — большинство советских кредитов были политическими и просто списаны африканским странам. Россия списала африканским странам советские долги на сумму в $20 млрд. Сейчас кредиты носят исключительно рыночный характер и способствуют продвижению российского бизнеса на африканском рынке.

Например, принято решение о выделении Египту кредита в сумме $25 млрд на строительство четырёх энергоблоков АЭС «Дабаа». Ну и, конечно, российские ЧВК в Африке. Эта тема конечно любит тишину. Частные военные компании защищают бизнес от нападений бандитов, обеспечивают безопасность морских перевозок от пиратов, охраняют месторождения природных ресурсов и предприятия.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»