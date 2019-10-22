ИАЦ «Альпари»: Российские инвесторы покупают, оглядываясь на риски

Российский рынок акций в понедельник остается в плюсе, но рыночная активность не слишком-то высока. Внешний фон выглядит смешанным, но пока инвесторам удается не концентрироваться на негативе. Индекс МосБиржи сегодня растет до 2758 пунктов, промежуточная цель покупателей - 2765 пунктов, над ней - 2775 пунктов. Индекс РТС неплохо себя чувствует чуть выше 1350 пунктов.

Выраженный внешний риск заключается в неопределенности вокруг Brexit. Где Великобритания с проблемами, которая сама себе же и организовала, и где - российские реалии. Но РФ прочно интегрирована в мировую экономическую систему, и если вокруг начнется хаос, уклониться от него не получится. Впрочем, очевидно, что стороны договорятся, потому что стресс не нужен никому - вопрос только, когда.

Бумаги «Яндекса» сегодня днем дорожали более чем на 11%, к вечеру поднимаются на 7,5%. Российские власти смягчили свою точку зрения относительно степени присутствия иностранного капитала в значимых компаниях, передвинув планку с 20% до 50% - безусловно, сейчас это позитивно для «Яндекса» в том числе. Однако системного риска это не уменьшает никак. Акции «Яндекса» сегодня торгуются к вечеру по 2075 руб., могут подняться в область 2100-2150 руб., но дальнейшее повышение под вопросом.

Акции «Северстали» балансируют под давлением и среднесрочно остаются внутри «боковика» 862-906 руб. После выхода отчетности эмитента, которая в целом оказалась достаточно слабой, у инвесторов нет иного фактора опоры, как ожидание дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Расти на этом драйвере проблематично, но можно хотя бы резко не падать.

К вечеру рублевые пары консолидируются в узких торговых диапазонах. Доллар США топчется около 63,80 руб. и может пока оставаться в рамках 63,50-64,15 руб. Евро стабилен рядом с 71,12 руб. и проторгуется в ближайшее время в коридоре 71,00-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»