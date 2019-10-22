ПСБ погасил размещенные в 2016 году собственные еврооблигации

ПСБ банк погасил выпуск старших необеспеченных еврооблигаций выпуска XS1506500039 на сумму основного долга в $69,152 млн и выплатил по ним купон на сумму в $1,81 млн. Таким образом, долговое обязательство было исполнено в срок и в полном объеме.

Выпуск объемом $250 млн был размещен компанией PSB Finance S.A. в рамках МТN программы заимствований банка в 2016 году. Ставка купона составила 5,25%. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, HSBC Bank, ING Bank N.V. London Branch, J.P. Morgan Securities и Renaissance Securities.

В течение 2018 года ПСБ объявил о досрочном погашении части выпуска. В рамках оферты были выкуплены облигации на сумму $180,848 млн.