ПСБ погасил размещенные в 2016 году собственные еврооблигации
22 октября 2019
ПСБ банк погасил выпуск старших необеспеченных еврооблигаций выпуска XS1506500039 на сумму основного долга в $69,152 млн и выплатил по ним купон на сумму в $1,81 млн. Таким образом, долговое обязательство было исполнено в срок и в полном объеме.
Выпуск объемом $250 млн был размещен компанией PSB Finance S.A. в рамках МТN программы заимствований банка в 2016 году. Ставка купона составила 5,25%. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, HSBC Bank, ING Bank N.V. London Branch, J.P. Morgan Securities и Renaissance Securities.
В течение 2018 года ПСБ объявил о досрочном погашении части выпуска. В рамках оферты были выкуплены облигации на сумму $180,848 млн.
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