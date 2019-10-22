ИАЦ «Альпари»: Рубль останется в узком диапазоне

Рубль провел довольно скучный день накануне. Если поначалу инвесторам удавалось игнорировать внешнюю неопределенность, связанную с Brexit, то позже участники торгов просто предпочли отойти в сторону и понаблюдать за развитием событий. По итогам торгов понедельника доллар США остался на уровне 63,73 руб. (-0,03%). Евро снизился на 0,26% и оказался на уровне 71,01 руб.

Сегодня с утра нефть в небольшом минусе, настроения иностранных инвесторов нейтральные, за ночь ничего особенно плохого или хорошего не случилось. Поэтому рубль, скорее всего, ожидают довольно сдержанные торги во вторник внутри узких торговых диапазонов в парах с иностранными валютами.

Для «американца» это означает колебания внутри коридора 63,55-64,00 руб., для евровалюты — 70,85-71,35 руб.

В фокусе рыночного внимания на сегодня останется все тот же Brexit. А вдруг парламентарии соберут волю в кулак и проголосуют-таки за выход из ЕС в обозначенные сроки. На площадке продолжат обсуждать предстоящее заседание Банка России и величину снижения ключевой ставки. Больше и поговорить не о чем - ничего не происходит.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»