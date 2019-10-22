«Открытие»: Российские компании щедро делятся операционными данными

Константин Бушуев, начальник управления брокерской компании банка «Открытие»:

По состоянию на 16:00 мск индекс МосБиржи растет на 0,28%, до 2760,82 пунктов. Рынок продолжает подрастать вторую неделю подряд. Индекс РТС также показывает рост на 0,68%, до 1364,37 пунктов. В прошлую пятницу с публикацией отчета «Северстали» стартовал сезон отчетов российских компаний по МСФО. При этом на этой неделе ожидается много операционных данных компаний за III квартал. Сегодня уже о продажах отчитались Petropavlovsk, Highland Gold Mining, «Акрон», «Русагро», «Белуга Групп». Также можно ждать операционных результатов «Обуви России». Завтра операционные результаты могут представить «Полюс» и «РусГидро», а X5 Retail Group представит отчет МСФО. В лидерах роста российского рынка находятся акции Yandex (+8,13%) – акции компании отыгрывают смягчение редакции возможного закона о доле владения нерезидентов в российских компаниях IT. Также лучше рынка растут GDR «Русагро» (+3,03%), акции En+ (+2,11%), ВТБ (+1,89%). Хуже рынка акции X5 Retail Group (-2,76%), «Полюс» (-1,75%), НЛМК (-1,68%) и ММК (-1,41%). Российский рынок продолжает восхождение после снятия локальной перекупленности вместе с другими рынками, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 27,7 млрд рублей, что немного больше оборота к середине дня пятницы.

Рубль локально укрепляется, вплотную подойдя к уровню сопротивления 63,5. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 3754 рублей. «Осеннее окно» возможностей на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций остается открытым – эмитенты активно размещают новые выпуски бондов на высоком спросе. Индексы цен ОФЗ и цен корпоративных облигаций продолжают «ралли». С высокой вероятностью в пятницу Банк России снизит базовую ставку на 0,5% до 6,5%. К 16:00 мск пара USD/RUB – 63,73 (-0,02%), EUR/RUB – 71,12 (-0,17%).

Борис Джонсон договорился с ЕС по сделке Brexit, но есть высокий риск того, что британский парламент продолжит настаивать на переносе выхода Великобритании из ЕС еще на 3-6 месяцев. Цены производителей в Германии в сентябре вновь развернулись к росту (+0,1% м/м против ожиданий в -0,1% м/м). К 16:15 мск DAX – 12763,21 п. (+1,03%), CAC 40 – 5657,98 п. (+0,39%), FTSE 100 – 7171,96 п. (+0,3%).

Из-за санкций США против перевозчиков иранской нефти цены «черного золота» в Шанхае при пересчете в доллары продолжают находиться на повышенных уровнях в районе $62. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокую бэквордацию на ближнем конце, что вместе с ожиданиями профицита в I квартале 2020 года создает угрозу снижения котировок ниже $55 за баррель. К 16:15 мск Brent – $58,34 (-1,82%), WTI – $52,85 (-1,73%), золото – $1494,12 (+0,3%).

Индекс доллара сегодня снижается на -0,04% до 97,239 пунктов. К 16:15 мск пара EUR/USD – $1,116 (-0,08%), GBP/USD – $1,2981 (+0,08%), USD/JPY – 108,46 (+0,04%).

Сезон отчетности в США за III квартал 2019 года выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели можно ждать максимальное число отчетов. Многие полагают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в III квартале. Эксперты отмечают, что отношение негативных ожиданий отчетности к позитивным ожиданиям сейчас где-то в два раза выше, чем обычно в среднем по рынку. Так что важнее уже смотреть не на то, лучше ли отчет прогноза, а на то, как изменялась прибыль компаний за последние четыре квартала в целом. Главным «маяком» для рынка Штатов теперь является первая публикация ВВП США и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки на 0,25%. На 16:30 мск фьючерс на индекс S&P500 прибавляет +0,41% (3000,5 пунктов).