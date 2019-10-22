ИК «Фридом Финанс»: Рубль крепнет перед заседанием ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста и оборота стали акции Yandex N.V. (-6,57%). Лидерами снижения в преддверии публикации отчета по МСФО стали бумаги X5 Retail (+3,99). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

Рубль укрепился до максимума за месяц. На укрепление рубля повлияли налоговые выплаты. Наш взгляд, до конца недели пара USD/RUB не выйдет из коридора 63,50-64,50, но в пятницу рубль также поддержат налоги. Еще сильнее на курс в конце недели может повлиять комментарий ЦБ относительно дальнейших перспектив снижения ключевой ставки. Уже почти не вызывает сомнений то, что в пятницу ставка будет снижена на 0,25 п.п. Укрепление рубля, по нашему мнению, не носит долгосрочный характер и является хорошей возможностью для покупки валюты на средний срок.

В фокусе отчетность X5 Retail (-3,99). Объем продаж составил 420 млрд руб. в 3-м квартале и 1,1 трлн руб. за 9 мес. Мы полагаем, что показатель EBITDA составил около 35 млрд руб., а прибыль – 8,50-9 млрд руб. По итогам года чистая прибыль может составить 41 млрд руб. Акции скорректировались до минимума с июня на фоне отрицательной динамики в сегменте гипермаркетов (на который, впрочем, приходится менее 5% общей выручки и который переформатируется в том числе для улучшения рентабельности). В случае, если результаты окажутся лучше ожиданий, не исключаем краткосрочного отскока акций, но перелома в статистике пока не прогнозируем. Перспективы до конца года – на уровне рынка.

Торговая идея – Детский мир (-0,34%), покупка, ТР 120 руб. Компания выйдет на рынок онлайн-продаж одежды и обуви, увеличит ассортимент до 250 тыс. позиций. Объем продаж за год может превысить 115 млрд руб. Недавно на бирже прошел крупный объем, что свидетельствует об увеличении интереса игроков к бумаге.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2750-2780 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. На локальном рынке в фокусе операционные результаты Polymetal за 3-й квартал.