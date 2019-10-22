ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - продавцы проверяют на прочность трендовую линию

Обвал индекса доллара остановился. Индекс DXY снизился по итогам дня, но несильно по отношению к падению на прошлой неделе. Появились предвестники, указывающие на приближающуюся восходящую коррекцию. Так как курс доллара обвалился на фоне геополитических факторов, то технические факторы сейчас оказывают слабое влияние на толпу.

На американской сессии поддержку доллару оказали позитивные новости по сделке между Китаем и США. На них доходность 10-летних облигаций в США выросла на 2,7%, до 1,8046. Курс евро снизился до 1,1139.

Советник Ларри Кудлоу сказал, если первый этап переговоров в Китае пройдет успешно, декабрьские пошлины могут быть отменены. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем идет хорошо, добавив, что он надеется подписать соглашение с Китаем на саммите АТЭС в Чили.

Евро стоит 1,1151. «Новозеландец», «австралиец» и фунт против большинства валют торгуются в плюсе, поэтому мой прогноз несильно отличается от вчерашнего. Различие лишь в том, что не жду обновления максимума. Перед тем, как пробить трендовую линию, вероятен отскок, чтобы взять разгон для пробоя трендовой линии. Цена может откатиться вверх на 76% от вчерашнего падения.

Кросс-пара евро/фунт торгуется в минусе. Это значит, что евро в кроссе находится под давлением. Календарь скудный на сегодня, но я бы выделил статистику по Великобритании.

Сегодня в британском парламенте пройдет второе слушание по вопросу договора о Брекзите, а после состоится голосование. В среду могут поднять тему проведения второго референдума. Также могут раскачать лодку разговорами о досрочных парламентских выборах.

Вывод: «бычий» импульс угасает. Но перед тем, как скорректироваться вниз, цена может сделать ложный ход вверх. Неплохая область для коррекции 1,1126 и 1,1110.

В 11:30 мск Британия опубликует данные об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за сентябрь, в 13:00 – об изменении баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь.

В 15:30 мск в Канаде выйдет отчет с данными об изменении объема розничных продаж за август.

В 17:00 мск США объявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь и выпустят производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь.

В 17:30 мск Канаде опубликует обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за третий квартал.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»