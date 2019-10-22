ИАЦ «Альпари»: Золото застряло в «боковике»

Цены на золото к третьей декаде октября снизились и застряли в боковом коридоре. Тройская унция драгоценного металла торгуется по $1488,70, и пока нет особенных поводов для существенного изменения цены.

С одной стороны, последняя статистика показывает, что экономика Китая здорово буксует, и это может негативно отразиться на физическом спросе на золото. ВВП страны за третий квартал вырос только на 6% в годовом сопоставлении после повышения на 6,2% кварталом ранее. Прогноз и предполагал некоторое ухудшение темпов роста, но был более сдержанным. За сентябрь промпроизводство в Китае выросло на 5,8% г/г после увеличения на 4,4% в августе, но объем инвестиций в основные средства чуть сократился и оказался на уровне 5,4%.

С другой — на глобальных рынках обсуждают вероятность того, что на саммите АТЭС США и Китай не подпишут свое торговое соглашение. Американский министр торговли Уилбур Росс на днях отметил, что первый этап торгового соглашения совершенно необязательно должен быть подписан в ноябре, и качество сделки важнее сроков ее реализации. Инвесторы заговорили о том, что Штаты готовятся к новому обострению торгового противостояния с Поднебесной. Это пока такой теоретический риск, но он способен нарастить спрос на золото как безопасный актив.

Американская статистика выходит смешанной, как и европейская. Риски Brexit сейчас не обостряются, потому что все прекрасно понимают: сделка нужна Евросоюзу ровно так же, как и Лондону. Это значит, что стороны рано или поздно договорятся.

По оценкам «Альпари Голд», в комплексе все это держит цены на драгметалл внутри «боковика» $1480-1521. Ширины этого коридора достаточно для того, чтобы рынок отрабатывал изменение внешнего фона. За пределы любой из границ диапазона можно будет выйти, как только рыночная конъюнктура принципиально изменится. А пока боковой тренд.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»