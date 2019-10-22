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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 3 056,1699 руб/1 г золота и 36,3400/1 г серебра

22 октября 2019
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 056,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 830,6000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 612,0100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3901 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (1,37%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0000 р. (0,83%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4800 р. (0,15%).

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