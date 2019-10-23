ИАЦ «Альпари»: ФК «Спартак» спасет национализация?

Кризис в «Спартаке» все глубже и, к сожалению, далек от завершения. Московский футбольный клуб после 13 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. От лидеров турнира – московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» – «красно-белые» отстают на 14 очков. В конце сентября с поста главного тренера был уволен Олег Кононов. 14 октября было объявлено о подписании контракта с немецким специалистом Доменико Тедеско. В первом матче под руководством нового тренера «Спартак» сыграл вничью на своем поле с казанским «Рубином» (0:0). Задача перед новым тренерским штабом стоит очень амбициозная, попасть в зону еврокубков. Однако реальных шансов на это очень мало. Будущее «Спартака» как бизнеса – в этом вопросе тоже больше вопросов, чем ответов.

Владелец «Спартака» Леонид Федун собирается передать команду в народное управление, однако не очень понятно, что имеется ввиду. Народное IPO? «Спартак» – самый популярный клуб в России. И даже на фоне нынешнего кризиса, однозначно, сможет продать не такой маленький процент бумаг. Для болельщиков покупка акций – это возможность прикоснуться к великому клубу, его истории. Однако миноритарии никогда не управляют никакой компанией. Сразу возникают вопросы: как болельщики будут выбирать руководство клуба из своей среды? Какими критериями руководствоваться при этом выборе? Возникает мрачная ассоциация с хаосом поздних горбачевских времен, когда работникам предприятий было предложено выбирать директоров.

Как еще господин Федун может выйти из капитала клуба? Прямая продажа клуба, дополнительная эмиссия, которая привлечет капитал в клуб, но размоет долю Федуна. Однако вряд ли в текущей ситуации кто-то даст за «Спартак» больше одного евро.

«Спартак» – это национальное достояние России. Не меньшее, чем Зимний дворец, Русский музей или «Газпром». Его судьба небезразлична миллионам болельщиков, простых россиян. Надо сказать Леониду Федуну спасибо за инвестиции в клуб, но глядя на счет на табло, можно сделать только один вывод – он оказался неэффективным собственником. Он хороший нефтяник, но плохой футболист. С моей точки зрения, в ситуацию должно вмешаться государство. Политическое решение. Команду должна купить мэрия Москва, российское правительство, хоть Банк России. Но за один евро. Клуб убыточен, результаты ниже плинтуса. Государственные инвестиции в клуб, его санация – это вложения в национальное достояние.

Ну а тренер, мое личное мнение, в советское время мог неплохо совмещать работу в клубе и национальной сборной. Другого выхода нет, это Станислав Саламович Черчесов.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)