ИК «Фридом Финанс»: Отчеты определят движение S&P500

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы 22 октября финишировали на минимумах дня. S&P500 опустился на 0,36%, до 2996 пунктов. Британские законодатели одобрили план премьер-министра Бориса Джонсона о выходе из ЕС, но проголосовали против утверждения законопроекта о Brexit в ближайшие три дня. Эта новость вызвала снижение на биржах, так как усиливает неопределенность. IT- и коммуникационный сектора оказались в лидерах падения. Facebook в конце сессии попал под давление из-за сообщения, что уже 47 генеральных прокуроров штатов проверяют компанию на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Biogen вырос на 26% после объявления о намерении вывести на рынок препарат против болезни Альцгеймера.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно снижаются, реагируя на противоречивые корпоративные результаты. Инвесторы продолжают искать в отчетах компаний сигналы о состоянии мировой экономики в свете возросших геополитических рисков. При этом фиксируемое снижение прибыли компаний оказывается лучше ожиданий инвесторов, что доказывает способность бизнеса справляться с негативными эффектами торговых войн. В то же время замедление экономики налицо, а это создает угрозу для роста в будущем.

Японский индекс Nikkei после выходного дня открылся ростом. Шанхайский CSI 300 теряет более 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается почти на 1% после сообщений Financial Times о том, что Пекин собирается сменить власть в Гонконге. Европейские площадки опускаются примерно на 0,4%, реагируя на итоги голосования по плану Brexit, представленному Борисом Джонсоном. 31 октября Великобритания не выйдет из состава ЕС, и неопределенность в связи с этим сохраняется. В настоящее время глава правительства собирается объявить досрочные выборы в парламент.

Возобновившийся накануне спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,75%. Золото подбирается к $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается ниже $60 за баррель. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 продолжит колебаться вокруг 3000 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Сезон отчетов набирает обороты. Сегодня до открытия рынка будут опубликованы квартальные результаты промышленных гигантов Boeing (BA), Caterpillar (CAT) и General Dynamics (GD). Boeing и Caterpillar ждет падения выручки и EPS, General Dynamics рассчитывает на рост показателей. После закрытия торгов отчитаются Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Tesla (TSLA), Ford Motor (F) и eBay (EBAY). Microsoft и PayPal прогнозируют двузначный рост выручки и прибыли. Автомобильные гиганты Tesla и Ford ждут падения продаж и EPS. eBay, как ожидается, порадует инвесторов ростом EPS при нулевой динамике продаж, что может положительно повлиять на акции.

Техническая картина по индексу S&P500 вновь выглядит смешанной. Индекс вчера не сумел закрепиться выше сопротивления в районе 3000 пунктов, что сигнализирует о слабости «быков». В то же время показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих продолжению позитивной динамики. Ключевым фактором для сохранения шансов на рост и обновление максимумов, на наш взгляд, будет способность индекса вновь подняться выше 3000 пунктов.