ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2780-2820 пунктов

Российские фишки утром в среду в целом торгуются в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2780-2820 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $59,46, теряя 0,53%. Рубль показывает динамику около нуля. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9, евро/рубль — 70,9-71,2. Евро/доллар – 1,113.

Bloomberg пугает инвесторов. Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.

Председатель консалтингового центра Jerome Levy Forecasting Center Джером Леви отмечает, что ситуация на EM напоминает ту, что сложилась на рынке жилья в США перед началом глобального финансового кризиса 2007–2008 годов. В начале 2019 года The Economist назвал одной из главных угроз мировой экономики начало широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках, устойчивость которых снижается на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвестиций и роста стоимости заимствований в иностранной валюте.

Однако мы не разделяем данную точку зрения, причина — новое QE в США, денег хватит на всех. До президентских выборов в США о новом кризисе можно не волноваться. Ну и, конечно, российский рынок акций занижен из-за санкций, плюс привлекательная доходность фишек по дивидендам. Однозначно в случае падения российский рынок акций должен быть лучше остальных emerging markets.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»