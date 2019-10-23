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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - продавцы пытаются перехватить инициативу

23 октября 2019

Во вторник, 22 октября, торги по евро завершились снижением. В европейскую сессию доллар США торговался смешанно, что было связано с неопределенностью накануне голосования британского парламента по законопроекту о выходе из ЕС. Курс евро снижался до 1,1123 с последующем восстановлением до 1,1154.

Ближе к закрытию «британец» подешевел после того, как законодатели в Великобритании отклонили предложенный правительством график Brexit для ратификации соглашения по выходу из ЕС. На новостях курс евро снизился до 1,1118.

На момент написания обзора евро стоит 1,1118. Образовался нисходящий канал. Так как осциллятор стохастик смотрит вверх, то по прогнозу рассмотрел в начале торгов в Европе повышение курса до верхней линии нисходящего канала 1,1140. На американской сессии жду ускорения вниз до 1,1087.

Сейчас тон торгам задают новости по Брекзиту и сделке между США и Китаем. Инвесторы ожидают, что Британия выйдет из ЕС со сделкой, а Трамп заключит торговое соглашение с Китаем. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай и США достигли определенного прогресса в своих торговых переговорах.

В 15:30 Канада опубликует данные об изменении объема оптовой торговли за август.

В 16:00 США опубликуют индекс цен на жилье за август.

В 17:00 еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь.

В 17:30 Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти в стране за неделю до 18 октября.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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