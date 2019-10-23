ИАЦ «Альпари»: Российский рынок возьмет передышку

Нефть во вторник демонстрировала существенный рост, однако к концу дня потеряла часть дневных завоеваний. Торги стартовали с отметки $58,9 за баррель марки Brent, и к полудню последовало снижение к $58,4. С этого уровня цена развернулась, и к началу американской сессии он пробила сопротивление на $59,9 и достигла $60,0 – максимального значения с 14 октября. Росту способствовало сообщение о прогрессе на торговых переговорах Вашингтона и Пекина, а также заявление ОПЕК+, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть на встрече в декабре более сильное сокращение добычи нефти. Однако к концу торгов цена скорректировалась до $59,3. Причиной вечерней коррекции стал отчет Американского нефтяного института, согласно которому запасы нефти в США выросли за неделю на 4,5 млн баррелей. Утром среды нефть торговалась чуть ниже уровня вчерашнего закрытия. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,7-59,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего «прокола» уровня $59,9 расширился до $58,0-60,4. Сегодня статистику по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается рост запасов на 1,7 млн баррелей после роста на 9,3 млн баррелей неделей ранее.

Основные западные фондовые индексы закрылись во вторник разнонаправленно. Европейские преимущественно росли, а американские снизились. На этом неоднозначном фоне российскому рынку удалось продемонстрировать существенный рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,49%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 1,65%. Среди лидеров роста – «Газпром» (+2,98%) и «ИнтерРАО» (+2,42%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,15%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-1,0%. Исключением был японский Nikkei 225, который прибавлял около 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 990 п., на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя стагнация нефтяных котировок и снижение азиатских рынков может приостановить сегодня рост российских акций на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2775-2830 пунктов, по индексу РТС — 1375-1400 пунктов.

Иностранные валюты изменились накануне к рублю незначительно и разнонаправленно, хотя в начале торгов доллар пытался обновлять минимумы с конца июля. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,7350 руб. (+0,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,9100 руб. (-10 коп.). Такая динамика связана со вчерашним снижением пары EUR/USD c 1,1150 до 1,1125. Утренняя нейтральная динамика нефтяных котировок приведет к открытию торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты он соответствует значениям 70,2-71,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»