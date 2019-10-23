ИАЦ «Альпари»: Противоречивый фон вокруг рубля сохраняется

Вторник, 22 октября, дал рублю очередной шанс на укрепление, но «россиянин» воспользовался этим не в полной мере. На закрытии торгов 22 октября курс доллара расчётами «завтра» упал всего на 1 коп. (-0,02%), до 63,72 руб. Курс евро упал посильнее, но с явным нежеланием сдавать позиции, подешевев на 12 коп. (-0,17%), до 70,89 руб.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям заявил, что в экономике России «всё хорошо». Он отметил продолжающийся рост промышленного производства, низкие темпы инфляции и рост объемов иностранных инвестиций в российскую экономику за последние пять лет на 50%, несмотря на введение коллективным Западом антироссийских экономических санкций. Валютный рынок отнёсся к оценкам премьер-министра довольно сдержанно.

Цена на нефть Brent 22 октября поднялась на 0,95%, до $59,3 за баррель. Противоречивая информация поступает из Эквадора. Уже больше недели в стране продолжались социальные протесты, которые привели к захвату протестующими ряда месторождений нефти, принадлежащих государственной компании Petroamazonas. Однако к вечеру вторника протестующие разблокировали месторождения, и, по сообщениям министерства энергетики Эквадора, добыча нефти возобновилась в полном объёме. Сегодня с утра нефть немного падает в цене, теряя в стоимости 0,07%.

Полагаем, что при открытии торгов сегодня курс рубля может немного скорректироваться вниз. Мы прогнозируем по курсу доллара 63-64 руб., а по курсу евро — 70,5-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»