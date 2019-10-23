ПСБ: Тенденция к снижению ставок позитивна для российского рынка акций

В ходе вчерашних торгов динамика российского фондового рынка и большинства глобальных площадок принципиальным образом разошлась. Глобальные рынки в целом провели вчерашний день в режиме умеренной коррекции. В центре внимания оставался вопрос Brexit, и, несмотря на прогресс по движению в этом направлении, момент окончательного выхода Британии из Евросоюза затягивается. Вчера Палата Общин сначала приняла законопроект во втором чтении (322 голоса против 299), однако затем отклонила идею окончательного рассмотрения соглашения в течение трех дней. Премьер-министр Британии Б.Джонсон, комментируя итоги голосования, заявил, что страна «так или иначе покинет ЕС со сделкой, на которую Парламент дал согласие», имея ввиду второе чтение. Теперь в базовом варианте в ближайшее время нас ожидает продление конечных сроков выхода Британии из ЕС с 31 октября на некоторое время (вероятно, на три месяца), в течение которых работа над принятием законопроекта будет продолжена.

Из других новостей выделим заявления советника Белого Дома США Л.Кудлоу, заявившего вчера, выступая в Вашингтоне, о том, что «если первоначальная сделка с Китаем будет работоспособной, появятся возможности для сворачивания некоторых пошлин до конца года». Напомним, что подписание первого этапа соглашения запланировано на середину ноября.

Общие настроения на глобальных площадках в последние дни не подталкивают к направленному движению на рынках. В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы продемонстрировали локальное снижение на 0,2-0,7%, но в совокупности в последние дни преобладает боковая динамика.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1,5%, превысив отметку в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. С нашей точки зрения в среднесрочной перспективе недооцененным фактором поддержки для российских акций является тенденция к снижению ставок на долговом рынке РФ – ожидаемая дивидендная доходность индекса Мосбиржи (на данный момент около 7%) уже не только превосходит доходности ОФЗ на всей кривой (до 6,8%), но и приближается к уровню доходности корпоративных бумаг, например, по индексу IFX Cbonds (7,15%). В краткосрочной перспективе смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций – рассчитываем на переход к боковой динамики вблизи отметки в 2800 пунктов. В среднесрочной перспективе видим вероятность выхода на новые исторические максимумы.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"